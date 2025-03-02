Кадыров назвал смерть борца Сайтиева невосполнимой утратой для России

Смерть трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева стала невосполнимой утратой для России и мира спорта. Слова соболезнования выразил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сегодня пришла трагическая весть — ушел из жизни великий сын чеченского народа, легендарный спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион, наш брат Бувайсар Хамидович Сайтиев», — написал он.

Глава республики рассказал, что спортсмен находился на лечении в одной из клиник Москвы, у Сайтиева были проблемы с сердцем. Несмотря на все усилия врачей, он умер.

О смерти Бувайсара Сайтиева стало известно 2 марта. Чемпиона по вольной борьбе госпитализировали из дома с признаками отравления опиатами. Во вторник, 11 марта, ему исполнилось бы 50 лет. Сайтиев страдал от болезни легких и часто принимал обезболивающие.