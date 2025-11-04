Подчинить не получится. Володин разбил надежды врагов России

Володин: у врагов не получится подчинить и захватить Россию

Попытки врагов России ослабить и подчинить страну заранее обречены на провал. Об этом в Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что с 2012 года против России ввели более 30 тысяч санкций.

«Враги нашей страны делают все, чтобы остановить ее развитие. Ослабить и разрушить, а затем подчинить и захватить. Не получится!» — написал председатель нижней палаты парламента.

Володин добавил, что, преодолевая вызовы, Россия становится только сильнее. Он напомнил, что за более чем тысячелетнюю историю государства внешние вызовы его только сплачивали.

«Вместе мы всегда побеждали! Вместе победим и сегодня!» — заключил он.

Володин поздравил россиян с Днем народного единства и отметил, что это сравнительно молодой праздник, но несет в себе глубинные смыслы.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем поздравлении подчеркивал, что залогом будущей победы будет единство россиян.