Кадыров назвал Керимова братом и рассказал о встрече в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова братом. Сообщение о состоявшейся в Москве встрече он опубликовал в телеграм-канале .

«Провел плодотворную встречу с братом, сенатором Российской Федерации Сулейманом Керимовым в Москве. Считаю, народ Чечни и народ Дагестана — братья, как и мы. Пожелал успехов во всех делах и начинаниях!» — написал Кадыров.

Осенью 2024 года на совещании с силовиками чеченский лидер заявил, что неизвестные пытались заказать покушение на него, и упомянул Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова.

Тогда же глава Чечни заявил о попытках придать национальный окрас ситуации со стрельбой у московского офиса Wildberries.