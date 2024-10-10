Кадыров призвал не придавать национальный окрас конфликту в офисе Wildberries

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что некоторые люди придают произошедшему в офисе компании Wildberries «национальный окрас». В своем Telegram-канале он обратился к тем, у кого есть претензии.

Стрельбу в офисе маркетплейса Кадыров обсудил в ходе совещания с чеченскими силовиками.

«Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы», — заявил глава Чечни.

Он предупредил, что за свои слова нужно отвечать. И если у кого-то есть к нему вопросы, то он без проблем ответит.

Ранее сотрудники учрежденной Владиславом Бакальчуком компании «ВБ Девелопмент» переехали из основного офиса Wildberries на улице Ленинская слобода в Москве в новое помещение в районе станции метро «Тульская».