Кадры из Печатников. Военная техника выехала на Красную площадь для участия в параде | 360°

Эксклюзив 09 мая 2024, 08:05 Кадры из Печатников. Военная техника выехала на Красную площадь для участия в параде Военная техника выехала на Красную площадь для участия в параде Победы

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Военная техника, которая примет участие в торжественном параде Победы на Красной площади, собралась в Печатниках в Москве. Выдвижение боевых машин в сторону центра столицы ранним утром 9 мая показал корреспондент «360» Александр Молочко.

«Красивая колонна с техникой едет. Наши коллеги одеты по форме — в честь парада Победы», — добавил он.

По данным Минобороны, в этом году в параде на Красной площади будут участвовать более 9 тысяч человек и 75 единиц военной техники. По традиции за мероприятием будет следить президент Владимир Путин и его иностранные гости.

Утром 9 мая парад уже состоялся во Владивостоке. В нем участвовали 1,6 тысячи человек. Парад принял командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина.