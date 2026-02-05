Кадровый эксперт Варакин отметил, что ИИ постепенно вытесняет фотографов с рынка труда

Россияне все чаще отказываются от услуг профессиональных фотографов в пользу технологий искусственного интеллекта. Об этом Life.ru рассказал кадровый эксперт Илья Варакин.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», специалист считает, что деятельность креаторов, фотографов и обработчиков не исчезнет полностью, однако появление автоматизированных инструментов меняет профессиональную индустрию. Технологии искусственного интеллекта уже замещают до 75% вакансий в креативных сферах, включая креаторов, дизайнеров и специалистов видеоконтента.

Варакин напомнил, что протесты против такого замещения прокатились по американскому рынку около двух лет назад. В России же последствия проявляются в резком сокращении числа вакансий из-за менее развитого профсоюзного движения. Все больше людей самостоятельно организуют фотосессии и обрабатывают снимки, используя возможности нейросетей.

Таким образом, по мнению эксперта, количество людей, которые занимаются обработкой изображений вручную, уменьшится. Зато возрастет число тех, кто делает это с помощью запросов к нейросетям.