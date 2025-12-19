Кадровый эксперт Вараки напомнил об отсутствии закона о выплате 13-й зарплаты

С приближением новогодних праздников работники многих компаний с нетерпением ждут дополнительной выплаты — 13-й зарплаты. Тем не менее в законодательстве нет четких правил по этому вопросу, сообщил кадровый эксперт Илья Вараки в эфире радиостанции Sputnik .

По его словам, решение о выплате 13-й зарплаты каждая организация принимает на основе своих внутренних документов.

«У большинства компаний, конечно, такой практики нет. Они стоят на классических основах, что должен быть только ежемесячный размер оплаты труда», — отметил специалист.

Как пояснил Вараки, даже если руководство выплачивает 13-ю зарплату, то условия и размер выплаты часто не указываются в локальных нормативных актах, добавила газета «Петербургский дневник».