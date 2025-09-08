Качеством, а не количеством. Что не так с идеей о «короткой пятнице»?

После трудовой недели людям необходимо отдыхать, однако правильное восстановление определяется не количеством дней, а качеством проведенного свободного времени. Об этом 360.ru рассказала психолог Татьяна Гилева.

«Я бы говорила не о количестве дней отдыха, а о том, как люди проводят время. Возможно, нужно смотреть в сторону того, чтобы организовать большее количество мест, где интересно и красиво гулять, где [есть] условия для занятий спортом», — подчеркнула она.

Психолог отметила, что идея сокращения рабочих часов в пятницу за счет других будних дней не панацея.

«У меня вызывает сомнения история с увеличением загрузки в другие дни. Все-таки есть некий объем информации, который способен воспринимать мозг человека. Если рабочий день увеличится, то вечером, когда ухудшается концентрация внимания, [наступает] перегруз. Человек устанет намного больше, а выходные дни не дадут разгрузки», — отметила Гилева.

Хорошее восстановление не связано с потраченным на него временем, хотя это тоже имеет значение, добавила психолог. Отдых должен быть качественным, но он завязан на ценностях самого человека и возможностях среды, которая его окружает.

Ранее депутат Светлана Бессараб сообщила, что в будущем Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю.