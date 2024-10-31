Кабмину предложили создать программу господготовки и сертификации нянь

В России может появиться госпрограмма по подготовке и сертификации нянь, чтобы родители сразу могли выбирать сертифицированную няню из госреестра. С таким предложением выступил депутат Госдумы от «Новых людей» Ярослав Самылин.

Запрос парламентарий уже направил в правительство. В нем Самылин напомнил о недавнем скандале с частным детским садом. Речь идет о ситуации в Солнечногорске, где воспитательницу обвинили в жестком обращении с детьми.

«При слове „частный детский сад“ многие представляют себе люксовый сад, но часто это обычное недорогое учреждение или вообще домашний детский сад в обычной квартире», — отметил он.

Также Самылин подчеркнул, что родителям иногда приходится отдавать туда детей, потому что мест в государственном саду не хватило или он далеко, а хороших нянь с адекватными ценами мало.

«Хороший выход — ввести госпрограмму по подготовке и сертификации нянь.Тогда родители сразу смогут выбирать сертифицированную няню из госреестра и не так переживать за безопасность», — выразил уверенность депутат.

Отдельно парламентарий обратил внимание, что нянями на пенсии могли бы подрабатывать многие бабушки и дедушки. Но сейчас им искать такую работу гораздо сложнее, заключил Самылин.