Кабмин занялся разработкой условий для возвращения зарубежных компаний в Россию

Правительство начало прорабатывать предварительные требования, которые необходимо соблюдать зарубежным компаниям, желающим вернуться на российский рынок. Об этом сообщил РБК со ссылкой на свои источники.

Во время межведомственного обсуждения чиновники рассматривали ряд некоторых возможных условий. Речь шла, например, о гарантиях локализации производства, обеспечении передачи технологий, размещении в России как можно большей цепочки элементов, роботизации мощностей и создании совместных с российскими акционерами компаний.

Кроме того, власти изучают идеи по защите отечественного бизнеса. Источники издания рассказали, что в правительстве обсудили предоставление возможности российским компаниям оценивать риски, которые могут возникнуть из-за возобновления деятельности иностранных фирм, и после этого высказывать свое мнение о целесообразности допуска их на отечественный рынок.

Среди обсуждаемых вопросов прорабатывается также перечень критериев, которым обязательно должны соответствовать зарубежные компании. Руководители будут обязаны сохранить выплаты сотрудникам даже при уходе с рынка, показать отсутствие долгов по зарплатам и налогам, а также непричастность к финансированию ВСУ или нежелательных организаций.

Ранее во время выступления на съезде РСПП президент России Владимир Путин заявил, что страна рассмотрит вопрос о возвращении западных компаний, но интересы отечественных будут в приоритете.