Кабмин подготовил ежегодную семейную выплату

Мишустин: правительство подготовило все для запуска ежегодной семейной выплаты

Правительство России подготовило все необходимое для запуска системы ежегодной семейной выплаты, ей смогут воспользоваться более четырех миллионов человек. Об этом в ходе отчета в Госдуме сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

По его словам, мера поддержки затронет работающих родителей с двумя и более детьми, если их доход ниже, чем полтора прожиточных минимума по региону.

«И мы подготовили все необходимое для запуска механизма, которым, по предварительным оценкам, смогут воспользоваться свыше четырех миллионов семей», — заявил премьер-министр.

Мишустин добавил, что прием заявлений на выплату начнут уже в июне текущего года.

Ранее доктор юридических наук Людмила Айвар напомнила, что прожившие вместе более 50 лет супруги могут получить единовременную выплату, размер которой зависит от региона проживания.