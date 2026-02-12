Эксперт Айвар напомнила, что россияне могут получить выплату до 50 тысяч рублей за долгий брак

В России супруги, прожившие вместе 50 лет, могут претендовать на единовременную выплату. Сумма зависит от региона проживания пары. Об этом «Абзацу» сообщила представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, доктор юридических наук Людмила Айвар.

Как отметила эксперт, для получения средств необходимо подать заявление в органы социальной защиты и предоставить свидетельство о браке. Специалистам из соцзащиты предстоит проверить документы через ЗАГС.

По словам Айвар, максимальная сумма выплаты составляет 50 тысяч рублей, однако все зависит от региона. Брак должен быть непрерывным, а оба супруга — гражданами России. Деньги начисляются на счет одного из супругов.

Важно отметить, что время, проведенное в гражданском браке, не учитывается. Право на выплату сохраняется у пар, которые расстались, но не расторгли брак официально.