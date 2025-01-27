Кабмин поддержал идею не выдавать гражданство России при отказе от присяги

Правительство одобрило законопроект, который предполагает запрет на получение российского гражданства при отказе от присяги. Об этом со ссылкой на соответствующие документы кабмина сообщил ТАСС .

Изменения затронут закон «О гражданстве Российской Федерации». Согласно поправкам, все вступающие в гражданство России иностранцы, за исключением несовершеннолетних и недееспособных, обязаны приносить присягу. Решение о приеме в гражданство будет недействительным, если человек не сделал этого в течении одного года.

«Формулировку этой статьи предлагается уточнить так, чтобы учесть случаи отказа от принесения присяги или смерти до прохождения такой процедуры. При подобном развитии событий решение о предоставлении гражданства также будет считаться недействительным», — сообщил источник агентства.

Кроме того, кабмин принял решение снизить минимальный возраст принесения присяги с 18 до 14 лет. Авторы инициативы считают, что поправки помогут бороться с преступностью, поднимут патриотический дух и побудят к соблюдению законов.

Законопроект, который предполагает обязательное принесение присяги гражданина России с 14-летнего возраста, внесли в Госдуму еще в ноябре 2024 года.