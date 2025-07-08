Кабмин анонсировал поддержку инвестпроектов в приграничных районах

Преференциальный режим свободной экономической зоны (СЭЗ) будет доступен инвесторам, которые планируют реализовывать проекты на приграничных территориях Брянской, Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Теперь пользоваться льготным режимом смогут инвесторы, реализующие новые проекты в сфере обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, логистики, разработки компьютерных технологий и программного обеспечения», — рассказали в кабмине.

Постановление об особых условиях и нюансах использования льготного режима подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Предприниматели в СЭЗ могут использовать пониженные ставки по страховым взносам, налогу на прибыль организаций, добычу полезных ископаемых, а также освободиться от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога.

Входной порог для получения особых условий составляет 30 миллионов рублей, для малых и средних предприятий — три миллиона рублей, а для проектов в сфере информационных технологий любой величины — один миллион рублей.

Ранее в правительство внесли на рассмотрение изменения по инвестпрограммам в сфере ТКО..