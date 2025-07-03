РЭО: в Правительство внесли на рассмотрение изменения по инвестпрограммам в сфере ТКО

Проект постановления Правительства РФ разработан согласно плану, утвержденному заместителем Председателя Правительства Д. Н. Патрушевым, и нацелен на приведение нормативных документов в соответствие с изменениями федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления, принятыми в декабре 2024 года.

«Среди нормативных документов, в которые вносятся изменения, — Правила разработки инвестиционных программ, — рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. — Они дополнены положениями, позволяющими утверждать инвестпрограммы для регулируемых и нерегулируемых организаций, которые занимаются строительством объектов энергетической утилизации и утилизации твердых коммунальных отходов путем производства искусственного грунта».

Также предусмотрено утверждение инвестпрограмм по строительству и реконструкции перегрузочных станций для региональных операторов. По данным РЭО, планируется создать более 350 таких перегрузочных станций.

Правила определения показателей эффективности изложены в новой редакции, устанавливающей новые критерии оценки эффективности объектов. Они привязаны к целевым показателям субъектов Российской Федерации, указанным в территориальных схемах обращения с отходами. Система учета отходов (ФГИС УТКО) становится одним из официальных источников информации для расчета фактических значений показателей. Переходные положения позволяют сохранить действующие правила до следующего периода регулирования.

Изменения не повлекут значительных социальных, экономических или финансовых последствий для предпринимателей и бизнеса, однако позволят повысить эффективность управления отходами и способствовать улучшению экологической ситуации в стране.