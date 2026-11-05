Ювелир Бакатов назвал серебро неуместным для встречи Нового года-2027

Серебряные украшения не стоит выбирать для встречи Нового года-2027, поскольку этот год будет Годом Красной Огненной Козы. Об этом ювелир Григорий Бакатов рассказал KP.RU .

По словам эксперта, наступающий год Козы отличается взрывным нравом, «не принимающим серость», поэтому серебро уходит в тень. На первый план выходит золото или бижутерия под него, например, серьги с крупными яркими камнями или украшения в виде символа года.

Бакатов отметил, что браслеты в новогоднюю ночь должны быть яркими, тяжелыми и большими. Кольцо массивным быть не обязано, но должно иметь необычную форму — подойдут золотые пластины или крупные кольца с драгоценными камнями. Также в моде кольца-печатки.