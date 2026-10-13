Юристы объяснили, как поликлиники передают данные в ГИБДД

Слухи о массовом лишении прав пенсионеров не подтвердились, а врачи не могут блокировать удостоверения. Об этом сообщила редакция 110km.ru после разговора с юристами.

В автомобильных чатах распространяются сообщения о том, что Минздрав совместно с ГИБДД запускают автоматическое аннулирование водительских удостоверений у пенсионеров. Утверждается, что после 65 или 70 лет автомобилистов обяжут проходить медкомиссию ежегодно, а данные о давлении из поликлиники якобы сразу улетят в полицию. Юристы называют эти страхи преувеличенными.

Согласно ст. 25 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», водительское удостоверение выдается ровно на десять лет. Возрастных ограничений или повышающих коэффициентов для пожилых людей в России не существует. Если человек в 70 лет успешно прошел медкомиссию, его права будут действовать стандартный десятилетний срок.

Врач не может в один клик заблокировать водительское удостоверение, так как у него просто нет таких полномочий. Об этом говорится в постановлении правительства РФ от 29.12.2014 № 1604. Если в ходе планового лечения или обследования гражданский доктор обнаружит заболевание из официального перечня противопоказаний к вождению, пациента обязаны официально направить на профильное дополнительное обследование и полноценную врачебную комиссию.

Окончательное решение о приостановке действия прав принимает не лечащий врач, а суд по иску прокуратуры либо сама ГИБДД, но только после того, как гражданин проигнорирует требование пройти внеочередное медицинское освидетельствование у профильных специалистов. Рядовые возрастные недомогания, контролируемая гипертония или необходимость носить очки не являются поводом для паники.