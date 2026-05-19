Юрист Зокиров объяснил, в каком случае за голый торс в парке могут оштрафовать

Российское законодательство напрямую не запрещает нахождение в парке в купальнике или с обнаженным торсом, если человек своим поведением не нарушает общественный порядок. Об этом ТАСС рассказал ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.

Только следует помнить, что если человек при этом позволяет себе нецензурно ругаться, приставать к гражданам или уничтожать чужое имущество, то речь пойдет уже о мелком хулиганстве. В судебной практике уже имеются случаи, когда людей привлекали к ответственности в таких случаях.

«Однако, как отмечено в одном из судебных актов, нахождение „в одежде не по сезону“ в общественном месте не может расцениваться как нарушение общественного порядка, поскольку каких-либо общепринятых норм морали и нравственности такое поведение не нарушает», — отметил он.

По словам юриста, в большинстве случаев люди, допустившие такое правонарушение, находились в состоянии опьянения. Если же человек не использовал ненормативную лексику, не повреждал чужое имущество и не позволял себе оскорбительные приставания к гражданам, то состав мелкого хулиганства отсутствует.

Ранее эксперт по этикету Надежда Коломацкая предупредила, что на городских пляжах следует соблюдать дресс-код. Она рекомендовала по пути к нему избегать шлепанцев, парео, слишком коротких шорт и нарядов без нижнего белья под ними.