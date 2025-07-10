Эксперт по этикету Коломацкая рекомендовала соблюдать на пляже городской дресс-код

По пути к пляжу рекомендуется соблюдать городской дресс-код, избегая такой одежды, как шлепанцы, парео, слишком короткие шорты и наряды без нижнего белья под ними.

На пляже можно позволить себе некоторые вольности. По словам эксперта, можно выбирать раздельный или слитный купальник, а также использовать легкие накидки при посещении пляжного бара. Однако как только отдыхающие покидают территорию пляжа, они должны одеться. Это правило действует и в отелях: отправляясь на пляж, гости надевают одежду, на пляже раздеваются до купальника, а возвращаясь, снова одеваются.

Коломацкая также отметила, что выбор пляжных аксессуаров зависит от типа пляжа. На просторных загородных пляжах допустимы надувные круги и матрасы, в то время как в черте города, особенно рядом с деловыми районами, такие предметы могут выглядеть неуместно.