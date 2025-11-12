Юрист Жданов высказал мнение, что общий искусственный интеллект может появиться к 2060 году

Доктор юридических наук, заведующий кафедрой международного права РГСУ Юрий Жданов высказал предположение о том, что общий искусственный интеллект может появиться примерно к 2060 году. Об этом он сообщил в беседе с MK.RU .

Как отметил эксперт, несмотря на разногласия в научном сообществе, большинство специалистов все же считает появление ОИИ вполне реальным. При этом Жданов подчеркнул, что, хотя искусственный интеллект может быть полезным инструментом для научных открытий, самостоятельно делать их он не способен, написало радио Sputnik.

Юрист отметил: «Даже самая лучшая машина, анализирующая имеющиеся данные, может оказаться неспособной найти лекарство от рака».

Также специалист обратил внимание на то, что люди слишком увлечены приписыванием ИИ человеческих качеств и забывают, что это всего лишь технология. По мнению Жданова, главную угрозу для человечества представляют не машины, а сами люди, чья деятельность отражается в искусственном интеллекте, сообщает mk.ru.