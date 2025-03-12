Декан факультета права НИУ ВШЭ и профессор Вадим Виноградов назвал неочевидные случаи, когда паспорт может потребовать обновления. Об этом сообщил RT .

К причинам специалист отнес значительное изменение внешности. Речь идет, например, о пластической хирургии, существенной потере веса, а также ожогах и травмах на лице.

«Если ваша внешность сильно изменилась и фотография в паспорте уже не отражает ваше текущее состояние, паспорт лучше заменить», — посоветовал юрист.

Специалист также рекомендовал обновить документ при наличии ошибок и неточностей. Непригодным паспорт также делают поврежденные или загрязненные страницы с важной информацией.