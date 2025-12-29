Юрист Виноградов сообщил о необходимости письменного согласия для привлечения к работе в праздники

Работа в праздничные дни допускается для предотвращения катастроф, ликвидации аварий и при выполнении срочных задач, от которых зависит функционирование организации. Об этом рассказал доктор юридических наук Вадим Виноградов в беседе с RT .

Как пояснил специалист, работодателям необходимо учитывать мнение профсоюза, а также получать добровольное письменное согласие сотрудников и издавать письменный приказ.

По словам эксперта, в бюджетных учреждениях, таких как здравоохранение и обеспечение общественного порядка, действует принцип непрерывности. Врачи, сотрудники правоохранительных органов и аварийных служб должны дежурить в праздники в соответствии с заранее утвержденными графиками.