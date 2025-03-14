Юрист Виноградов: пенсионеры могут получить бесплатную помощь

Пожилым гражданам России доступны разные услуги: доставка продуктов и лекарств, юридическая поддержка и многое другое. Важной информацией о льготах для пенсионеров поделился доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в разговоре с RT .

Как отметил специалист, для получения услуг сиделки понадобится медицинское заключение и договор с комплексным центром социального обслуживания населения (КЦСОН). Юристы проконсультируют бесплатно в государственных бюро или у адвокатов, участвующих в программе правовой помощи, сообщил сайт «АБН 24».

В органах социальной защиты можно узнать все о льготах, включая компенсацию стоимости проезда к местам отдыха и скидки на культурные мероприятия, добавил профессор.