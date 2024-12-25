Юрист Виноградов напомнил о всевозможных льготах для пенсионеров

В России пенсионеры имеют право на ряд льгот и освобождений от некоторых обязательных платежей. Об этом в интервью RT рассказал доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

Пенсионеры освобождены от уплаты налогов на имущество физического характера, согласно статье 407 Налогового кодекса Российской Федерации. Это включает жилые помещения, квартиры, комнаты, гаражи, машино-местные площадки и прочие объекты недвижимости, находящиеся в личной собственности пенсионера. Пенсионер обязан платить налог только за один объект недвижимости из каждого типа имущества. Например, за одну квартиру или дом.

Также пенсионеры освобождены от земельного налога на участки земли размером до 600 квадратных метров. На оставшиеся участки налог начисляется, если их площадь превышает этот показатель.

Что касается транспортного налога, то здесь ситуация варьируется в зависимости от региона проживания пенсионера. На федеральном уровне льгот по транспортному налогу для пенсионеров не предусмотрены, но в ряде регионов предоставляются скидки.