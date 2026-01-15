Юрист Виноградов напомнил, что пенсионные баллы формируются только с белой зарплаты

На размер будущей пенсии влияют несколько ключевых параметров, которыми можно управлять, если знать свои права. Подробнее рассказал доктор юридических наук и профессор Вадим Виноградов в беседе с RT .

Он посоветовал работать официально, поскольку пенсионные баллы формируются только с белой зарплаты — той части дохода, с которой компания перечисляет взносы в Социальный фонд России.

«Серая зарплата лишает вас будущей пенсии за этот период», — напомнил эксперт.

По его словам, для контроля учета взносов необходимо запросить выписку из своего лицевого счета на портале «Госуслуги» или на сайте СФР.