Юрист Вахрамян напомнила, что с 14 лет для трудоустройства нужно согласие родителей и органов опеки

Трудоустройство подростков в России строго регламентировано Трудовым кодексом, и правила приема на работу зависят от возраста кандидата. Об этом рассказала налоговый юрист Татьяна Вахрамян в беседе с ОТР .

По ее словам, работодатель может заключить полноценный трудовой договор с лицом, достигшим 16 лет. Для тех, кому 14, требуется не только письменное согласие родителей, но и разрешение от органов опеки. При этом работа не должна мешать учебе и обязана быть абсолютно безопасной для здоровья подростка.

Закон устанавливает и строгие ограничения по времени. Подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю (до четырех часов в день для 14–15 лет и до пяти часов для 15–16 лет). Для молодежи от 16 до 18 лет недельная норма увеличивается до 35 часов, а дневная — до семи часов.