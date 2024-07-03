Юрист Туслякова напомнила, что пенсионеры освобождены от имущественного налога

Пенсионеры могут не платить имущественный налог, но только по одному виду недвижимости. Об этом Life рассказала юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Туслякова.

Она подчеркнула, что пенсионерам нужно выбрать, что именно они хотят освободить от налогового бремени. Это может быть квартира, дом или гараж.

«Работающие пенсионеры вправе получить имущественные вычеты в размере произведенных расходов на приобретение или строительство жилого помещения и на уплату процентов по соответствующим целевым кредитам за три налоговых периода», — добавила юрист.

Она также отметила, что пенсионеры освобождены от уплаты налогов за участок земли, если его площадь не превышает 600 квадратных метров.