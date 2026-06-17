Юрист Свечников объяснил, как установить шлагбаум в многоквартирном доме

Для установки шлагбаума в дворе многоквартирного дома необходимо проверить статус земельного участка и провести общее собрание собственников, рассказал RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Свечников.

Сначала нужно убедиться, что участок под домом сформирован и поставлен на кадастровый учет. Если этого не сделано, территория остается за муниципалитетом, и жильцы не могут распоряжаться ею. После оформления участка проводится общее собрание собственников согласно статьям 44 и 46 Жилищного кодекса.

Решение об установке шлагбаума принимается, если за него отдано не менее двух третей голосов от общего числа собственников, а в самом собрании участвовало больше половины жильцов. Итог собрания фиксируется протоколом, и если шлагбаум перекрывает проезд к нескольким домам, протокол готовится по каждому из них.

Свечников подчеркнул, что конструкция не должна мешать проезду скорой помощи и пожарных, им обеспечивается свободный доступ.