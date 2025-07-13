Юрист Спиридонова предупредила, что мошенники часто создают фальшивые сайты для продажи путевок

Как отметила специалист, на этих ресурсах клиентам продают несуществующие туры. Также встречаются случаи оформления поддельных договоров со страховой, при которых деньги переводятся на личную карту человека, выдающего себя за менеджера.

Кроме того, Спиридонова обратила внимание на то, что мошенники нередко предлагают дополнительные услуги: «специальные» трансферы или «особые» страховки, которые на деле оказываются фиктивными, написал «Взгляд».

Еще одна популярная схема — неожиданное повышение стоимости тура после того, как клиент внесет предоплату. Недобросовестные продавцы привлекают внимание клиентов ложными акциями, а после получения предоплаты сообщают о якобы произошедших изменениях и требуют доплаты.

Также Спиридонова подчеркнула, что преступники часто создают фирмы-однодневки, которые исчезают сразу после получения денег от обманутых клиентов.