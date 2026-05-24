Юрист составил топ-5 мошеннических схем в сфере ЖКХ

Юрист Соловьев: самой частой схемой обмана в ЖКХ стало сообщение о задолженности

В сфере ЖКХ чаще всего встречаются схемы мошенничества с сообщениями о задолженности, особенно это стало актуально в мае, сообщил РИА «Новости» заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед, руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев.

«Наш проект подготовил топ-пять схем обмана в сфере ЖКХ в мае. На первом месте — сообщение в мессенджере и на почте от некоего „Инфоцентра ЖКХ“ о наличии задолженности. <…> И ссылка», — рассказал юрист.

На втором месте — сообщения от УК, что проводится «уточнение личных данных» жильцов. Они могут прийти в домовом чате, который создали специально для обмана. Для завершения процедуры «сверки данных» жильцам предлагают пройти по ссылке.

Схема с установкой домофона заняла третье место. По словам юриста, она давняя, но по-прежнему эффективная. Мошенники ссылаются на решение общего собрания, на котором потенциальная жертва отсутствовала.

«И, чтобы решение было легитимным, надо проголосовать, просто перейдя по ссылке. На четвертом месте — фальшивые квитанции на сверку или доплату налога на имущество», — поделился Соловьев.

На пятом — онлайн-голосование за какое-нибудь доброе дело: высадка цветов или покраска скамеек. Опять же в деле фигурирует ссылка, по которой надо пройти.

В период отключения горячей воды мошенники рассылают поддельные сообщения от имени коммунальщиков с фишинговыми ссылками. Это сообщения якобы с «новыми графиками отключений», «срочной проверкой счетчиков» или предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды.