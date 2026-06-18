Юрист Соловьев рассказал, когда можно приходить на работу с питомцем

Присутствие животных на рабочем месте не запрещено трудовым законодательством, но требует учета ряда факторов и согласия работодателя, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Специалиста процитировал RT .

По словам юриста, в Трудовом кодексе и Кодексе об административных правонарушениях нет норм, запрещающих приводить животных на работу. Однако решение о допуске питомца зависит от ряда условий, основным из которых является согласие работодателя.

«Есть трудовой контракт, где это может быть запрещено, есть правила трудового распорядка, правила поведения, какой-то внутренний кодекс. Если человек его нарушит, то к дисциплинарной ответственности могут привлечь со всеми основаниями», — предупредил эксперт.

Соловьев подчеркнул, что важно получить письменное согласие руководителя, чтобы избежать возможных претензий в будущем. Кроме того, следует учитывать специфику рабочего места и соблюдать права других сотрудников.

Например, водителям общественного транспорта запрещено брать с собой животных, так как это может отвлекать от работы и создавать опасность для пассажиров. В медицинских учреждениях и на пищевых производствах присутствие животных запрещено СанПиН.

Юрист напомнил, что хозяин питомца должен убирать за ним и обеспечивать чистоту на рабочем месте.

«В любом случае это одноразовая акция — это не то, что человек постоянно ходит на работу со своим питомцем», — заключил специалист.