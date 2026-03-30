Юрист Соловьев отметил, что при оформлении кредита мошенниками нужно сразу же получать талон-уведомление в полиции

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT рассказал, как можно стать жертвой мошенников при оформлении кредита, и объяснил, какие действия нужно предпринять, если такое произошло.

По мнению юриста, существует три основных сценария, при которых мошенники могут оформить на человека кредит. Первый — если человек потерял паспорт, и злоумышленник вклеил в него свою фотографию. Второй — если человек оформил доверенность на осуществление банковских операций, и доверитель взял кредит без его ведома.

Третий касается ситуаций, когда человек потерял телефон с приложением онлайн-банка, и мошенники воспользовались этим для оформления кредита. Также возможна ситуация сговора сотрудника банка или микрофинансовой организации с мошенниками, что позволяет обойти все степени защиты.

Соловьев посоветовал в случае обнаружения несанкционированного кредита сразу писать заявление в полицию и получать талон-уведомление. С этим талоном необходимо обратиться в банк и написать заявление о том, что кредит не был взят, и просить признать договор недействительным.

Юрист также рекомендовал иметь на руках заявление о потере паспорта или телефона, чтобы подтвердить свою непричастность к взятию кредита. Кроме того, Соловьев напомнил о мерах предосторожности: не распространять копии паспорта, рассмотреть возможность самозапрета на оформление кредитов и не переходить по подозрительным ссылкам.