Юрист Соловьев назвал три способа защиты от мошеннического кредита

Соловьев уточнил, что защиту от мошеннического кредита дают три группы мер: организационные, технологические и юридические.

К организационным мерам он отнес бережное хранение личных документов, прежде всего паспорта. Юрист также посоветовал не позволять копировать паспорт при покупках и сразу сообщать в полицию о краже или утрате документа, чтобы данные внесли в соответствующую базу.

Соловьев объяснил, что к технологическим мерам относятся двухфакторная аутентификация и осторожность в сети. Он призвал не переходить по незнакомым ссылкам, не вводить коды из СМС, не участвовать в онлайн-голосованиях и конкурсах, а также включить дополнительную защиту для аккаунта на «Госуслугах» через СМС, TOTP-приложение или биометрию.

Юрист добавил, что нужно регулярно проверять раздел «Безопасность» и историю действий в системе. Если сессия открыта с незнакомого устройства, следует сменить пароль. При утрате смартфона он посоветовал немедленно обратиться в банк и заблокировать онлайн-приложение.

К юридическим мерам Соловьев отнес самозапрет на получение кредитов и запрет на онлайн-операции в банке. Он также рекомендовал дважды в год бесплатно запрашивать кредитную историю в бюро кредитных историй и подключить уведомления о запросах к ней.