Юрист Соловьев: чаще всего мошенники привлекают к преступным действиям уязвимых людей

Доктор юридических наук и заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что пенсионеры, участвующие в поджогах по указаниям мошенников, не смогут рассчитывать на снисхождение со стороны правоохранительных органов и понесут наказание согласно закону. Его слова опубликовало ИА НСН .

Накануне новогодних праздников российские полицейские зафиксировали многочисленные нападения с поджогами на банкоматы, торговые центры и другие здания. Мошенники выбирали для выполнения преступных заданий пожилых и уязвимых людей.

Соловьев объяснил причины, по которым мошенники привлекают именно таких граждан. По его словам, это отчаяние, тонкая психологическая манипуляция, когда человек, потеряв все сбережения, взяв кредиты, возможно, даже лишившись жилья, хватается за последнюю надежду, понимая внутри себя, что ему все равно никто ничего не вернет.

Важно осознать, что правоохранители будут оценивать эти поступки исходя из реальных последствий. Здесь вряд ли стоит надеяться на снисходительность, отметил Соловьев.