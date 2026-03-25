Юрист Славнов напомнил о необходимости замены документов на автомобиль при новой фамилии

Эксперты разъяснили россиянам условия обязательной замены регистрационных документов на транспортное средство. Об этом сообщил RT .

По словам автоэксперта Дмитрия Попова, регистрационные данные автомобиля не изменяются автоматически при переезде владельца.

«Автомобиль встал на учет когда вы были в одном месте, а потом вы переехали, ваши регистрационные данные переезжают, а регистрационные данные на автомобиль не переезжают», — объяснил специалист.

Автоюрист Дмитрий Славнов добавил, что замена документов необходима в случае изменений в личных данных владельца, например смены фамилии или места жительства. В противном случае свидетельство о регистрации транспортного средства или водительские права могут быть признаны недействительными.