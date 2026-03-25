Юрист Славнов напомнил о необходимости замены документов на автомобиль при новой фамилии
Эксперты разъяснили россиянам условия обязательной замены регистрационных документов на транспортное средство. Об этом сообщил RT.
По словам автоэксперта Дмитрия Попова, регистрационные данные автомобиля не изменяются автоматически при переезде владельца.
«Автомобиль встал на учет когда вы были в одном месте, а потом вы переехали, ваши регистрационные данные переезжают, а регистрационные данные на автомобиль не переезжают», — объяснил специалист.
Автоюрист Дмитрий Славнов добавил, что замена документов необходима в случае изменений в личных данных владельца, например смены фамилии или места жительства. В противном случае свидетельство о регистрации транспортного средства или водительские права могут быть признаны недействительными.