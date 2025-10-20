Юрист Силаев предупредил о мошеннической схеме с объявлениями о смерти соседей

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев предупредил о новой мошеннической схеме в беседе с RT . Злоумышленники размещают в подъездах многоквартирных домов объявления о смерти соседей и просят помочь деньгами на похороны.

Такие объявления выглядят правдоподобно — они содержат имена и фамилии, бытовые подробности и банковские реквизиты для перевода. Однако, по словам аналитика, это продуманная схема обмана.

«В состоянии эмоционального потрясения человек реже подвергает сомнению полученную информацию и может совершить необдуманные действия — перевести деньги или установить подозрительное приложение», — подчеркнул Силаев.

Специалист рекомендует сначала узнать контакты родственников через управляющую компанию или соседей. В случае с сообщениями в мессенджерах следует позвонить знакомым того человека, о чьей смерти сообщается. При обнаружении мошеннических действий необходимо подать заявление в полицию через сайт «Госуслуги» или лично в отделении.