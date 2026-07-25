Юрист Рыбакова назвала досудебную претензию необязательным этапом при трудовых спорах
Юрист Рыбакова: досудебную претензию при трудовых спорах можно не подавать
При трудовых спорах с работодателем не обязательно подавать досудебную претензию, можно идти сразу в суд, заявила заместитель руководителя правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Елена Рыбакова. Об этом сообщил ТАСС.
По ее словам, составлением претензий занимаются многие юридические компании, но при этом есть риск зря потратить деньги. В Трудовом кодексе не установлен обязательный досудебный порядок урегулирования, потраченные на подобные услуги средства в случае выигрыша дела не вернут. Юридического значения для суда документ не имеет.
«По сути, он оказывает лишь психологическое давление на работодателя», — пояснила Рыбакова.
По ее словам, если конфликт не удалось уладить миром, лучше сразу обращаться в суд.
Ранее юрист hh.ru Александр Кузнецов напомнил, что сверхурочная работа требует письменного согласия работника и оплачивается по повышенной ставке. Исключения возможны при ЧП.