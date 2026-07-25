Юрист Рыбакова назвала досудебную претензию необязательным этапом при трудовых спорах

Юрист Рыбакова: досудебную претензию при трудовых спорах можно не подавать

При трудовых спорах с работодателем не обязательно подавать досудебную претензию, можно идти сразу в суд, заявила заместитель руководителя правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Елена Рыбакова. Об этом сообщил ТАСС .

По ее словам, составлением претензий занимаются многие юридические компании, но при этом есть риск зря потратить деньги. В Трудовом кодексе не установлен обязательный досудебный порядок урегулирования, потраченные на подобные услуги средства в случае выигрыша дела не вернут. Юридического значения для суда документ не имеет.

«По сути, он оказывает лишь психологическое давление на работодателя», — пояснила Рыбакова.

По ее словам, если конфликт не удалось уладить миром, лучше сразу обращаться в суд.

Ранее юрист hh.ru Александр Кузнецов напомнил, что сверхурочная работа требует письменного согласия работника и оплачивается по повышенной ставке. Исключения возможны при ЧП.