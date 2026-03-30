Юрист Русяев рассказал о возможности получения компенсации за испорченный сеанс в кинотеатре шумом от соседей

Посетители кинотеатра могут потребовать от владельца возврата денег за билеты, если их просмотр был испорчен из-за шума других зрителей. Об этом рассказал «Абзацу» юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев клуб» Илья Русяев.

Юрист пояснил, что хотя автоматического права на возврат стоимости билета из-за чужого поведения нет, статья 29 «Закона о защите прав потребителей» дает возможность предъявить претензии, если услуга была оказана ненадлежащим образом. Под этим понятием чаще всего подразумевается серьезная задержка или полный отказ от показа кино, однако, по словам эксперта, если шум был существенным, администрация не отреагировала на просьбы и замечания и просмотр фактически оказался сорван, требование о возврате или соразмерном уменьшении цены юридически можно выстроить через конструкцию ненадлежащего оказания услуги.

Шансы зрителя вернуть себе полную стоимость билета возрастают, если он вынужден был покинуть зал или значительная часть сеанса оказалась испорчена. В иных случаях клиент вправе будет потребовать возврата части суммы, но сделать это можно будет после обращения к администратору.

Юрист рекомендовал зафиксировать факт нарушения и бездействия администрации, сохранить билет и чек, по возможности записать видео или аудио, а затем направить письменную претензию кинотеатру.