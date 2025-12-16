Юрист Русяев рассказал, что работодатель вправе определить круг участников корпоратива

Юрист Илья Русяевр разъяснил RT , что с точки зрения трудового права новогодний корпоратив не считается частью обязанностей работника.

По словам эксперта, если корпоратив — закрытое событие, то работодатель вправе определить круг участников. Закон не обязывает проводить праздник для всех сотрудников.

Как отметил Русяев, риски возникают, когда недопуск начинает использоваться как санкция или способ повлиять на деньги и карьеру. Например, отсутствие приглашения как наказание за опоздания или конфликты противоречит дисциплинарной системе ТК РФ, где «лишение корпоратива» не предусмотрено.