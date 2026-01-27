Юрист Русяев подчеркнул, что отсутствие официального трудового стажа лишает человека права на страховую пенсию

Основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев разъяснил RT , что ожидает людей, которые никогда не работали официально, в плане пенсионного обеспечения.

По словам юриста, отсутствие официального трудового стажа лишает человека права на страховую пенсию. Однако государство гарантирует предоставление социальной пенсии по старости и при необходимости — социальной доплаты до минимального уровня.

«Даже при полном отсутствии трудового стажа человек не останется без средств к существованию», — подчеркнул Русяев.

Юрист обратил внимание на то, что социальная пенсия по старости назначается позже страховой. В 2026–2027 годах для мужчин возраст выхода на социальную пенсию составит 69 лет, а для женщин — 64 года. С 2028 года социальная пенсия по старости будет назначаться при достижении 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин.

По состоянию на январь 2026 года базовый размер социальной пенсии после индексации с 1 апреля 2025 года составит 8824,08 рубля в месяц. Однако, как отмечает юрист, многие ориентируются на итоговую сумму с доплатами.