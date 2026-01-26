Юрист Русяев отметил, что работодатель не может уволить сотрудника из-за достижения пенсионного возраста

Юрист Илья Русяев отметил в беседе с RT , что работодатель не может уволить сотрудника из-за достижения пенсионного возраста или получения пенсии. Оснований для такого увольнения в Трудовом кодексе нет.

«Работодателю запрещено увольнять человека по мотиву достижения пенсионного возраста или получения пенсии», — подчеркнул юрист.

Увольнение по инициативе работодателя невозможно, пока человек находится на больничном или в отпуске. Это правило распространяется на всех работников, включая пенсионеров. Исключение — ликвидация организации или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.

Также пенсионер может относиться к защищенным категориям. Если это одинокий родитель с ребенком определенного возраста или единственный кормилец в семье при установленных условиях, ст. 261 ТК РФ запрещает увольнение по большинству оснований.

Кроме того, для предпенсионеров предусмотрена уголовная ответственность (144.1 УК РФ) за необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу по мотиву возраста. Это касается тех, кому осталось менее пяти лет до назначения страховой пенсии по старости.