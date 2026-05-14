Юрист Русяев объяснил, что сдача недвижимости в аренду не приводит к лишению пенсии

Юрист Илья Русяев сообщил RT , что сдача недвижимости в аренду не приводит к лишению пенсионера пенсии, ее индексации или федеральной льготы по налогу на имущество.

Однако он подчеркнул, что для сохранения льготы важно, чтобы объект недвижимости не участвовал в предпринимательской деятельности. Квартира, переданная внаем физическому лицу с уплатой НДФЛ в размере 13% или НПД в размере 4%, остается источником пассивного дохода, и льгота сохраняется.

По словам специалиста, с дачей ситуация аналогична, пока на ней не начнется коммерческая деятельность. Гараж же, сданный в аренду соседу для личного автомобиля, квалифицируется как бытовая аренда и не лишает льготы. Однако если гараж используется организацией или индивидуальным предпринимателем под склад, мастерскую или сервисную станцию, он подпадает под предпринимательское использование, и налог придется уплачивать на общих основаниях.