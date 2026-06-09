Юрист Русяев напомнил, что пенсионер имеет право на обязательную долю в наследстве

Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в беседе с RT рассказал, что определенные категории родственников получают часть имущества умершего независимо от условий завещания.

К таким наследникам относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы. Пенсионеры по возрасту входят в категорию нетрудоспособных и имеют право на обязательную долю.

По словам эксперта, размер обязательной доли составляет половину того, что человек получил бы при наследовании по закону без завещания. Сначала эта доля изымается из незавещанной части имущества, и только при ее нехватке затрагивается завещанное. Нетрудоспособность оценивается на день смерти наследодателя, что важно для определения прав наследника.

Однако юрист предупредил, что согласно пункту 4 статьи 1149 Гражданского кодекса суд вправе уменьшить обязательную долю или отказать в ее присуждении. Таким образом, обязательная доля предоставляет пенсионерам защиту, но оставляет суду возможность оценивать каждую ситуацию индивидуально.