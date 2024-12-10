Юрист Русяев напомнил, что фейерверки нельзя запускать рядом с больницами и заправками

Грядут новогодние праздники, и многие россияне не могут представит их без запусков фейерверков. Где нельзя их запускать, News.ru рассказал юрист Илья Русяев

Он объяснил, что при запуске фейерверков важно соблюдать технику безопасности. Кроме того, есть места, где их использование строго запрещено.

В частности, речь идет о больницах и других медицинских учреждениях. Также нельзя запускать фейерверки рядом с жилыми домами, где искры могут попасть на балкон и спровоцировать пожар.

Наконец, стоит воздержаться от пиротехнического шоу рядом с заправками, газопроводами, а также линиями электропередач.