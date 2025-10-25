Юрист Романова предложила оформить отпуск для сокращения шестидневки в октябре

С 27 октября начинается шестидневная рабочая неделя, связанная с празднованием Дня народного единства. Исполнительный директор Профессиональной юридической группы «АИД» Екатерина Романова в беседе с RT рассказала о легальных способах получить дополнительный выходной.

Специалист предложила оформить ежегодный оплачиваемый отпуск. Трудовой кодекс позволяет дробить отпуск, однако одна часть все же должна составлять не менее двух недель.

«Если у вас остались дни ежегодного оплачиваемого отдыха, можно взять один-два дня из остатка», — пояснила эксперт.

Другой вариант — запросить отгул за переработанное время, но важно, чтобы факт переработки был оформлен документально.