Юрист разъяснил, что грозит самовольно покинувшему рабочее место

Юрист Южалин: если самовольно ушел с работы, то нарушил трудовую дисциплину

Трудовое законодательство напрямую не урегулировало ситуацию, когда рабочий день еще продолжается, а все поручения выполнены. Но не покидайте самовольно рабочее место ради личных дел, рассказал РИА «Новости» руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Он добавил, что работник по закону обязан исполнять свои должностные обязанности в течение рабочего времени.

«По умолчанию это означает, что заниматься личными делами без согласования с работодателем нельзя — такие действия могут быть расценены как нарушение трудовой дисциплины», — пояснил он.

Юрист отметил, что работник может уведомить руководителя, что все задачи выполнены. Если режим рабочего времени допускает, работодатель может либо дать новые поручения, либо пораньше отпустить с работы, либо разрешить заняться личными делами.

Южалин добавил, что во втором варианте работник может остаться на рабочем месте и дождаться указаний от руководителя. Если самовольно его покинуть, то это грозит дисциплинарной ответственностью.

Ранее Южалин объяснил, что работник может по своему усмотрению использовать свободное время в свой обеденный перерыв.