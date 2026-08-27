Юрист Васильчук разъяснил правила сверхурочной работы с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года лимит сверхурочной работы для части сотрудников увеличат до 240 часов в год. Письменное согласие работника останется обязательным, сообщает газета «Известия» .

Федеральный закон от 25 мая 2026 года № 144-ФЗ уточняет порядок привлечения работников к переработкам, рассказал судебный юрист Илья Васильчук. Увеличить лимит сверхурочной работы можно будет, если это прямо предусмотрено коллективным, отраслевым или межотраслевым соглашением. Без таких документов сохранится предел в 120 часов в год.

Ежедневное ограничение изменится: работодатель сможет привлекать сотрудника к сверхурочной работе не более чем на четыре часа в день. Ранее норма ограничивала переработки четырьмя часами в течение двух дней подряд. Общее согласие на длительный срок, например на год, не заменит письменное согласие на конкретную переработку.

Работодатель не вправе принуждать сотрудника к дополнительной работе или угрожать увольнением за отказ. При давлении работник может обратиться в Государственную инспекцию труда или суд.

Для сотрудников с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4, а также некоторых внутренних совместителей в государственных и муниципальных учреждениях лимит останется на уровне 120 часов. Предпенсионерам, пенсионерам, инвалидам, одиноким родителям и женщинам с детьми до трех лет для переработки потребуются согласие, отсутствие медицинских противопоказаний и уведомление о праве отказаться.