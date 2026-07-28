Юрист рассказал, что может повлиять на решение суда о разделе имущества супругов
Юрист Дмитриев: суд может передать большую долю супругу, с которым остаются дети
Семейный кодекс позволяет судьям учитывать интересы общих детей при разделе имущества разводящихся, однако нет четкого правила о том, какую долю должен получать тот, с кем остаются дети. В каждом случае вопрос может решаться по-разному, рассказал 360.ru юрист по семейным делам Андрей Дмитриев.
«Если есть двое, трое или больше общих несовершеннолетних детей, судья имеет право большую долю передать супругу, с которым они остаются», — отметил он.
Есть и другие причины, по которым суд может отходить от принципа равенства долей при разделе общего имущества. Какие факторы могут повлиять на вердикт, что и почему изменилось в подходе к рассмотрению таких дел, — в материале 360.ru.