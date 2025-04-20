Юрист рассказал, кто должен платить за ошибки в квитанциях ЖКХ

За правильные расчеты в платежках отвечают не только жильцы, но и управляющие компании и поставщики коммунальных услуг. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.

Если в квитанции сумма явно завышена или не совпадает с показаниями счетчиков, скорее всего, произошла ошибка. В таком случае нужно обратиться в управляющую компанию с письменным заявлением.

Адвокат пояснила, что расчетом платежей за отопление, воду, канализацию и содержание дома занимается управляющая компания. При обнаружении ошибки УК обязана проверить расчеты, сделать перерасчет и прислать исправленную квитанцию.

За неправильные начисления управляющая компания несет ответственность. По закону в случае неправомерного завышения платы на нее налагается штраф в пользу жильца в размере 50% от суммы переплаты. Дополнительно УК рискует получить штраф от государства в размере от 250 до 300 тысяч рублей.

Ранее в Едином информационно-расчетном центре региона напомнили о возможности сэкономить на платежах за коммунальные услуги во время длительного отсутствия.