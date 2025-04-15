Расчетный центр Подмосковья напомнил правила перерасчета оплаты ЖКУ

С наступлением летнего сезона многие жители Подмосковья уезжают на дачи или в отпуск. В Едином информационно-расчетном центре региона напомнили о возможности сэкономить на платежах за коммунальные услуги во время длительного отсутствия.

Перерасчету подлежат услуги по вывозу мусора, водоснабжению и водоотведению. Он не распространяется на отопление, общедомовые нужды и содержание жилья и возможен при отсутствии индивидуальных счетчиков.

Сумма платежа уменьшится пропорционально количеству дней отсутствия и числу зарегистрированных жильцов.

Чтобы оформить перерасчет, необходимо подать соответствующее заявление до отъезда или в течение 30 дней после возвращения, приложить паспорт и его копию, а также документально подтвердить причину отсутствия.

Дополнительно могут потребоваться выписка из ЕГРН и домовой книги, а также акт о невозможности установки счетчиков.

Заявку можно подать онлайн через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», прикрепив сканы документов.